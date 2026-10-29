Шестилетний мальчик в Индии выиграл люксовый автомобиль по билету за 2 доллара

Шестилетний Меданш Райквар из индийского Бурханпура выиграл внедорожник Toyota Fortuner стоимостью около 5 миллионов рупий (примерно 52 тысячи долларов). Счастливый купон за 200 рупий (2 доллара) приобрела его бабушка, сообщает NDTV.

Киран Райквар купила билет почти год назад, когда пришла на праздник гарба в Абхапури в штате Мадхья-Прадеш. В купон она вписала имя внука. Именно ему достался главный приз розыгрыша. Для семьи выигрыш стал исполнением давней мечты: по данным телеканала, собственный автомобиль родственники мальчика хотели приобрести уже около двух лет.

Соседи присоединились к празднованию и встретили Меданша под звуки барабанов. После получения машины семья провела пуджу — религиозный обряд с молитвами.

Ранее Life.ru рассказывал о жителе Пермского края, который зашёл погреться в магазин и выиграл 8 миллионов рублей. Пока мужчина ждал дочь с уроков, он купил билет моментальной лотереи и сразу узнал о выигрыше.