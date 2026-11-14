Страны Прибалтики, которые в советское время считались одними из наиболее благополучных республик СССР, сегодня переживают серьёзный экономический упадок. Такую оценку ситуации в Латвии, Литве и Эстонии дал заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов. Своим мнением он поделился в интервью с ТАСС.

«Если говорить про Прибалтику, что было во время Советского Союза? Это была витрина СССР. И что сейчас? Полная деградация, деиндустриализация и упадок уровня жизни», — заявил представитель Совбеза РФ.

Шевцов противопоставил нынешнее положение прибалтийских государств периоду их нахождения в составе Советского Союза. По его оценке, за прошедшие десятилетия регион утратил прежний промышленный потенциал, а благосостояние населения ухудшилось.

Ранее Life.ru рассказывал о резком росте стоимости электроэнергии в Эстонии после выхода стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ. Политолог Руслан Панкратов связал повышение расходов с разрывом прежних энергетических связей с Россией. По приведённым им данным, стоимость электричества в Эстонии на 2 ноября достигала €252,72 за МВт·ч против €40,16 в 2020 году.