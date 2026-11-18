Сбежавший из России предприниматель Евгений Чичваркин* решил расширить ресторанный бизнес на Ближнем Востоке, предложив местным инвесторам франшизу кафе Hideaway. Новое направление предприниматель развивает на фоне финансовых трудностей его лондонских заведений, сообщает Mash.

В начале ноября бизнесмен стал директором британской компании Hedonism Europe Limited. Согласно данным реестра Companies House, назначение состоялось 2 ноября.

Для продвижения ресторанных брендов HIDE и HIDEAWAY британская Hedonism Group заключила соглашение с арабской FAB Group. Партнёры уже определились с площадками в Дубае, Абу-Даби, Эр-Рияде и Джидде, где планируют открыть заведения.

Франшиза предусматривает передачу прав на бренд, рецептур, стандартов обслуживания и обучение персонала. При этом будущие владельцы должны самостоятельно подобрать помещения для кафе. Для партнёров без опыта ресторанного бизнеса предусмотрена двухнедельная подготовка в Лондоне.

Стоимость лицензии зависит от территории, количества заведений и условий соглашения. В документах Hedonism Group указано, что плата за территориальные права обычно составляет шестизначную сумму. Кроме того, предусмотрены платежи за дополнительные заведения и регулярные отчисления с оборота.

Новый проект появился на фоне убытков британского бизнеса Чичваркина*. Винный магазин Hedonism Drinks и ресторан Hide ранее показывали отрицательные финансовые результаты. Предприниматель также рассказывал о проблемах с кредитованием своей компании.

Ранее Life.ru сообщал, что лондонские предприятия Чичваркина* столкнулись с финансовыми трудностями, а сам бизнесмен пожаловался на отзыв кредитов. В октябрьском материале издание приводило данные об убытках винного бизнеса в размере двух миллионов фунтов стерлингов и ресторана Hide — около полумиллиона фунтов.