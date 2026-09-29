В Ангарске полицейские задержали 22-летнего работника шиномонтажной мастерской и его знакомого, которых подозревают в умышленной порче автомобильных шин. По предварительным данным МВД, мужчины рассчитывали, что после этого владельцы машин обратятся за ремонтом именно в их сервис.

Шиномонтажник из Ангарска прокалывал колёса местным, чтобы потом чинить их. Видео © Telegram / МВД38

«Мысль пришла подзаработать и решил проколоть колёса. Устроился летом на шиномонтажку, поток был маленький», — отметил подозреваемый.

Как сообщили в полиции, по ночам один из подозреваемых надевал балаклаву и острым предметом прокалывал колёса припаркованных неподалёку автомобилей. Его знакомый в это время следил за обстановкой и предупреждал о возможном появлении людей.

Действия мужчин попали на камеры видеонаблюдения. Оперативники УМВД России по Ангарскому городскому округу установили предполагаемых участников схемы и задержали их. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Life.ru сообщал, что с начала 2026 года автоподставщики заработали около 1,4 млрд рублей на инсценированных ДТП. По данным издания, злоумышленники специально провоцировали мелкие аварии во дворах, на парковках и других участках без камер, а затем добивались страховых выплат. Эксперты отмечали, что подобные схемы строятся на искусственном создании повреждений или аварийных ситуаций ради последующего заработка.