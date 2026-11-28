Московские улицы, просторные магистрали и развитая транспортная система произвели впечатление на мэра бразильского города Мар-ди-Эспанья Веллингтона Маркеса Родригеса. Своими впечатлениями от российской столицы он поделился с РИА «Новости».

«Меня также очень сильно впечатлила чистота на улицах, как и транспортная система в городе, очень интересными мне показались широкие автомобильные дороги», — сказал мэр.

Маркес Родригес приезжал в Москву для участия в Международном муниципальном форуме, который проходил 23–24 ноября. Помимо городской инфраструктуры, его заинтересовали архитектура и культурное наследие российской столицы. Поездка позволила ему познакомиться с опытом организации городской жизни.

Мэр отметил, что рассчитывает использовать полученные знания после возвращения в Бразилию. Он также поблагодарил принимающую сторону за тёплый приём своей делегации.