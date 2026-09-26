Шивелуч выбросил пепел на высоту до 8,6 км на Камчатке

Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 8,6 км утром 26 сентября. Незначительное количество пепла выпало в нескольких населённых пунктах Камчатки. Об этом сообщает МЧС со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения KVERT.

Пепловый шлейф после выброса начал распространяться на запад, вглубь полуострова. На его пути находятся населённые пункты Тигильского округа, где также не исключают небольшого пеплопада.

«Ранее в результате пеплового выброса было зафиксировано незначительное выпадение пепла в посёлках Ключи и Козыревск (Усть-Камчатский округ), а также в посёлках Лазо и Таёжный (Мильковский округ)», — говорится в сообщении.

Выпадение пепла не нарушило жизнедеятельность населённых пунктов. Обращений от жителей в единую дежурно-диспетчерскую службу не поступало. Зарегистрированных туристических групп в районе Шивелуча сейчас нет. Вулкану присвоили оранжевый код авиационной опасности.

Ранее спасатели отправились на поиски супругов, которые перестали выходить на связь после поездки к Тимоновским источникам на Камчатке. Мужчина и женщина уехали туда 18 сентября на автомобиле ГАЗ-66 и планировали вернуться 20 сентября. В назначенный срок они не связались с родственниками, после чего мать мужчины обратилась в региональное управление МЧС. Позднее супруги самостоятельно вышли на связь и сообщили, что помощь спасателей им не требуется.