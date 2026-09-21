Спасатели искали супругов у Тимоновских источников на Камчатке

Супруги не вышли на связь после поездки к Тимоновским источникам на Камчатке, и спасатели отправились их искать. Позднее пара самостоятельно связалась с близкими, помощь им не потребовалась, сообщило краевое управление МЧС России.

Мужчина с женой выехали к источникам 18 сентября на автомобиле ГАЗ-66. Они рассчитывали вернуться 20 сентября, однако в назначенный срок известий от них не поступило. Утром 21 сентября мать мужчины обратилась в Центр управления в кризисных ситуациях регионального МЧС.

Сотрудники Камчатского спасательного центра выдвинулись на поиски на автомобиле высокой проходимости. Выяснилось, что супруги не регистрировали маршрут в ведомстве. Ситуацию взяли на контроль краевые управления МВД и МЧС.

«По оперативным данным, люди вышли на связь, помощь спасателей им не требуется», — сообщили в МЧС.

Тимоновские горячие источники находятся в Елизовском районе, примерно в 85–90 км от Елизово. Этот памятник природы расположен в долине реки Тимоновская Падь.

Ранее сообщалось, что на Камчатке пропал турист из Израиля, который путешествовал в районе действующих вулканов. Мужчина зарегистрировал в МЧС маршрут от Горелого через Мутновский к Мутновской геотермальной электростанции. Вечером 20 сентября он не связался со спасателями в установленное время и не подтвердил завершение похода. Ночью 21 сентября сотрудники Камчатского спасательного центра отправились обследовать его возможный путь.