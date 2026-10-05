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Опубликовано 5 октября, 10:04

Школа и 8 домов повреждены в Донецке из-за атаки ВСУ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Здание школы, восемь многоквартирных домов и около десяти автомобилей получили повреждения после ночной атаки беспилотников на Будённовский район Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

По его данным, в жилых зданиях выбиты стёкла, повреждены фасады и входные группы. В учебном заведении последствия атаки зафиксировали сразу на нескольких участках. Повреждения получили 17 оконных блоков.

«Кроме того, повреждено около 10 транспортных средств», — добавил Кулемзин. Информации о пострадавших в сообщении мэра не приводится.

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Ранее Life.ru сообщал о последствиях другой атаки БПЛА на Донецк. Тогда при повторном ударе пострадали восемь сотрудников МЧС, которые тушили пожар в Куйбышевском районе.

Больше новостей об атаках беспилотников и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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