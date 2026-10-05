Школа и 8 домов повреждены в Донецке из-за атаки ВСУ

Здание школы, восемь многоквартирных домов и около десяти автомобилей получили повреждения после ночной атаки беспилотников на Будённовский район Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

По его данным, в жилых зданиях выбиты стёкла, повреждены фасады и входные группы. В учебном заведении последствия атаки зафиксировали сразу на нескольких участках. Повреждения получили 17 оконных блоков.

«Кроме того, повреждено около 10 транспортных средств», — добавил Кулемзин. Информации о пострадавших в сообщении мэра не приводится.

Ранее Life.ru сообщал о последствиях другой атаки БПЛА на Донецк. Тогда при повторном ударе пострадали восемь сотрудников МЧС, которые тушили пожар в Куйбышевском районе.