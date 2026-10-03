В ДНР сообщили об одном погибшем и 9 раненых в результате ударов ВСУ 3 октября

Один человек погиб, ещё девять получили ранения в результате атак беспилотников и обстрелов в Донецкой Народной Республике за день. Такие данные приводит управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики.

«Общее число жертв — 10 человек (1 погиб и 9 ранены)», — сказано в заявлении управления. По данным ведомства, атаки были зафиксированы в Горловке, Дебальцеве и Донецке, а также на автодороге Златоустовка — Зачатовка.

Повреждения получили пять жилых домостроений и шесть объектов гражданской инфраструктуры. Кроме того, пострадали рейсовый автобус, два микроавтобуса и специальный транспорт. В сводке также говорится о повреждении четырёх грузовиков и девяти легковых автомобилей.

Ранее жители сразу нескольких городов ДНР сообщили о перебоях с электричеством. По их словам, свет пропал в Донецке, Мариуполе, Новоазовске, Волновахе и других населённых пунктах. Официальных данных о масштабах нынешнего отключения пока нет.