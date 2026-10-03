Жители ряда городов ДНР сообщили о массовом отключении света

Жители сразу нескольких городов ДНР вечером 3 октября сообщили о перебоях с электричеством. По их словам, свет пропал в Донецке, Мариуполе, Новоазовске, Волновахе и других населённых пунктах. Об этом пишет Mash на Донбассе.

Ранее при атаке беспилотников на Белгород пострадали шесть человек, включая троих детей. Четырёхлетнюю девочку и 11-летнего мальчика госпитализировали с осколочными ранениями ног, а 16-летний подросток получил проникающие ранения грудной клетки и живота. Ещё троих взрослых доставили в больницу с различными травмами, двое из них находились в тяжёлом состоянии. После детонации БПЛА загорелись квартира и шесть автомобилей, повреждения получили пять частных и два многоквартирных дома.