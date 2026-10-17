Школьник под указке неизвестных поджёг машины полиции и Росгвардии в Кузбассе

В Новокузнецке 13-летний школьник поджёг служебные автомобили полиции и Росгвардии, после чего рассказал о психологическом давлении со стороны неизвестных. Подростка остановил очевидец, который передал его правоохранителям. Об этом сообщила полиция Кузбасса.

Инцидент произошёл вечером 16 октября на парковке возле отдела полиции «Левобережный». По данным МВД, мальчик облил припаркованные машины горючей жидкостью и устроил поджог.

Довести задуманное до конца подростку помешал случайный очевидец. Он пресёк действия школьника и передал его сотрудникам полиции.

После задержания 13-летний новокузнечанин объяснил, что действовал под психологическим влиянием неизвестных ему людей. Кто именно мог склонить ребёнка к поджогу, пока не уточняется.

Огонь потушили сотрудники полиции и Росгвардии совместно с прибывшими пожарными. В результате происшествия никто не пострадал.

Следственное управление СК России по Кемеровской области возбудило уголовное дело. Статья, по которой ведётся производство, в сообщении полиции не указана.

Ранее в Екатеринбурге 17-летнему подростку предъявили обвинение в диверсии: в ночь на 15 октября он по заданию кураторов из интернета поджёг две полицейские машины у здания на улице Уральской. Его действия пресёк сотрудник полиции, применивший табельное оружие, сообщили в СК по Свердловской области.