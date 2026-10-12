Школьники из России забрали 91 медаль на международных олимпиадах в 2026 году

Российские школьники с начала 2026 года завоевали на международных предметных олимпиадах 91 медаль, причём большинство наград оказались золотыми. Такими результатами поделился вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, слова которого распространил его секретариат.

В копилке национальных сборных уже 64 награды высшей пробы, 26 серебряных и одна бронзовая. При этом 31 медаль российские участники получили на соревнованиях из категории основных, считающихся наиболее престижными интеллектуальными состязаниями. Чернышенко особо выделил достижения ребят, назвав их успехи вершинами мирового уровня.

Однако соревновательный год для юных интеллектуалов ещё не завершён. Последним крупным испытанием станет 23-я Международная естественно-научная олимпиада юниоров, запланированная на декабрь. В ней также выступит российская команда.

Ранее Life.ru сообщал, что российские школьники завоевали четыре медали на Международной олимпиаде по информатике в Узбекистане. Соревнования проходили в Ташкенте, где отечественная сборная получила два золота и два серебра. Особо отличился Владислав Жиганов, занявший второе место в абсолютном зачёте. Всего в интеллектуальном турнире участвовали представители 97 стран.