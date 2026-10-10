Школьники в Бельгии пожаловались на нехватку уборных и туалетной бумаги

В Бельгии школьники вышли на протесты не только из-за планируемых сокращений в образовании, но и из-за условий, в которых им приходится учиться. В одной из школ на 400 человек приходится пять туалетов, в другой больше года не могут восстановить раковины. Об этом учащиеся сообщили радиостанции RTBF La Première.

Недовольство молодёжи усилили планы повысить плату за обучение в вузах и стоимость проездных. Минерваль в университетах и высших школах должен вырасти до 1194 евро. Для сравнения: раньше студенты университетов платили 835 евро, а учащиеся высших школ — от 175 до 450 евро. Как отмечает учащийся из Института Эмиля Гризона, «образование постепенно становится элитарным».

Однако претензии учащихся касаются и базовых условий. В школе Риана плохо работают окна, а в мужских туалетах больше года нет раковины. Таис Фокан из Института Бишоффсхайма рассказала, что в её учебном заведении не хватает туалетной бумаги, а для девочек предусмотрены всего две уборные, которыми пользуются сотни учащихся.

«У нас в школе нет туалетной бумаги, и всего 5 туалетов на 400 человек. Поэтому для девочек остаются только два туалета, которые всё время заняты», — рассказала учащаяся Института Бишоффсхайма Таис Фокан.

В последние дни школьники блокировали учебные заведения и участвовали в демонстрациях. Они также выступают против декрета Paysage, затрагивающего организацию высшего образования. При этом участники протестов сомневаются, что уличных акций будет достаточно, чтобы добиться перемен.

Проблема требует значительных вложений: по оценке Совета образования коммун и провинций, для полного ремонта около 430 учебных заведений необходимо более 9 млрд евро. С 2022 года власти Федерации Валлония — Брюссель выделили на обновление школьных зданий свыше 1,3 млрд евро.

Напомним, в Брюсселе школьники и студенты устроили массовую акцию против сокращения расходов на франкоязычное образование, которая переросла в столкновения с полицией. Учащиеся выступили против мер экономии, введённых министром образования Валери Глатиньи. Молодёжь жалуется на нехватку преподавателей и отсутствие необходимой техники, в том числе ноутбуков. По словам одного из участников демонстрации, некоторые предметы просто некому вести, поэтому занятия отменяют. В отдельных учебных заведениях уроков химии нет с начала сентября.