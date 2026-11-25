Выступление канцлера Германии Фридриха Мерца в Бундестаге закончилось незапланированным тихим часом для школьников. Юные гости немецкого парламента заснули прямо во время речи главы правительства. Курьёзный момент попал в эфир телеканала Phoenix.

Пока канцлер рассуждал об обязательном медицинском и социальном страховании, камера переключилась на гостевую трибуну. Некоторые школьники зевали, другие уже спали.

В среду, 25 ноября, в Бундестаге проходят дебаты по проекту федерального бюджета на 2027 год. Понаблюдать за работой депутатов могут все желающие по предварительной записи. При этом посещение пленарного заседания обычно длится всего около часа.

В ходе сегодняшних дебатов Мерц признал, что Германия переживает глубокий кризис, и призвал немцев готовиться к экономии. Согласно проекту бюджета, в следующем году государственные расходы ФРГ превысят 560 миллиардов евро, а объём чистых заимствований приблизится к 123 миллиардам. Окончательное голосование намечено на 27 ноября.