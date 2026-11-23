Обычная прогулка во дворе обернулась для третьеклассницы из Ульяновска настоящим палеонтологическим открытием. Девочка обнаружила хорошо сохранившийся зуб мамонта, который может помочь учёным узнать больше о животных ледникового периода. Об этом РИА «Новости» рассказал директор Ундоровского палеонтологического музея Илья Стеньшин.

По словам специалиста, древние гиганты обитали на территории современной Ульяновской области примерно 30–40 тысяч лет назад. Их останки периодически находят в регионе, однако каждый такой экземпляр представляет научный интерес.

Палеонтолог пояснил, что окаменелости принадлежат разным особям и отличаются степенью изношенности. Изучая эти особенности, исследователи получают дополнительные сведения о составе мамонтовой фауны плейстоценовой эпохи.

Особенно любопытным оказалось место обнаружения древнего артефакта. Обычно подобные останки попадают в город вместе с песком, добытым на Волге и доставленным для строительных работ. Поэтому наткнуться на зуб доисторического животного иногда можно даже возле собственного дома.

Стеньшин добавил, что отдельные кости мамонтов находят сравнительно часто. Однако обнаружить полностью сохранившийся скелет гораздо сложнее. Зубы же благодаря своей прочности способны пролежать в земле десятки тысяч лет.