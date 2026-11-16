Ученица 11-го класса одной из школ Астаны напала с ножом на двух одноклассниц. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь, однако сейчас их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщает агентство Kazinform со ссылкой на департамент полиции столицы Казахстана.

По данным правоохранителей, после происшествия возбуждено уголовное дело. Несовершеннолетнюю, причастную к нападению, поставили на профилактический учёт и передали специалистам Центра психического здоровья.

Родителей школьницы привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребёнка. Кроме того, полиция намерена проверить работу охранной организации, отвечавшей за безопасность учебного заведения.

В управление образования Астаны и комиссию по делам несовершеннолетних направлены представления об устранении обстоятельств, способствовавших происшествию. Причины нападения пока не раскрываются.

«Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не разглашается», — сообщили в департаменте полиции Астаны.

По информации местных СМИ, обе пострадавшие после осмотра врачами были отпущены на амбулаторное лечение. Госпитализация им не потребовалась.

Ранее Life.ru сообщал о нападении 19-летней студентки с ножом на несовершеннолетнюю девушку в Омской области. По данным следствия, 17-летняя пострадавшая получила ранения и была госпитализирована, а подруга нападавшей снимала происходящее на видео. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела.