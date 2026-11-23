Президент Франции Эмманюэль Макрон прервал выступление на площадке Airbus в Бланьяке, недалеко от Тулузы, после того, как одной из школьниц в зале стало плохо. Девушке помогли покинуть мероприятие, а глава государства на несколько минут отвлёкся от речи, чтобы обратить внимание на произошедшее.

Макрон предположил, что причиной недомогания могло стать долгое пребывание на ногах. Обращаясь к девушке, французский лидер сказал: «Это потому, что ты очень долго стояла… Это совершенно нормально».

Политик также допустил, что школьница могла не позавтракать перед мероприятием. При этом точная причина ухудшения её самочувствия не сообщалась.

Инцидент произошёл 23 ноября во время визита Макрона на предприятие Airbus. Президент Франции выступал перед сотрудниками компании и молодыми людьми в рамках поездки, посвящённой развитию промышленности и авиационной отрасли.