Школьный автобус протаранил жилой дом в Германии, среди пострадавших — дети

Школьный автобус с детьми протаранил многоквартирный дом в немецком городе Бад-Ольдесло. В результате аварии не менее пяти человек получили серьёзные травмы, в том числе один ребёнок. Ещё девять пострадали незначительно. Об этом сообщает Bild со ссылкой на полицию.

ДТП произошло утром 30 октября около 07:20 по местному времени в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. В салоне автобуса находились примерно 20 детей.

По предварительным данным, водитель по неизвестной причине пересёк по диагонали круговой перекрёсток. После этого автобус вылетел с дороги и на полном ходу врезался в жилое здание.

Удар оказался настолько сильным, что строение получило серьёзные повреждения. Среди пострадавших, помимо пассажиров, оказались два человека, находившихся в доме.

На место аварии прибыли полиция, пожарные и бригады скорой помощи. Территорию вокруг здания оцепили, пострадавшим оказали медицинскую помощь. Специалистам также предстоит оценить состояние повреждённых конструкций дома.

Причины происшествия устанавливаются. Пока неизвестно, что именно заставило водителя потерять управление транспортным средством.