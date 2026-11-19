В Чувашии школьный автобус загорелся после столкновения с фурой, оба водителя погибли. Трагедию подтвердили в республиканском МВД.

В Чувашии два водителя погибли при столкновении фуры со школьным автобусом. Фото © VK / МВД по Чувашской Республике

В момент аварии детей в салоне не было — транспорт направлялся на заправку. Как рассказал министр образования региона Дмитрий Захаров, перед поездкой машину проверили и она была исправна. После удара огонь охватил оба автомобиля, пожар потушили сотрудники МЧС.

В Чувашии два водителя погибли при столкновении фуры со школьным автобусом. Фото © VK / МВД по Чувашской Республике

Смертельное ДТП произошло на трассе А-151 «Цивильск — Ульяновск» в Шемуршинском округе. По предварительной версии полиции, житель Свердловской области за рулём грузовика с полуприцепом выехал на встречную полосу. Правоохранители вместе с профильными службами разбираются в причинах случившегося.

Ранее Life.ru сообщал о массовом ДТП в Санкт-Петербурге, где лазурный автобус протаранил семь припаркованных автомобилей. Авария произошла 16 ноября возле дома № 10 на Кронштадтской улице. Удар оказался настолько сильным, что несколько легковушек отбросило на тротуар. Серьёзные повреждения получил и общественный транспорт — его кузов оказался искорёжен. На место прибыли оперативные службы. Причину столкновения специалисты ещё выясняют.