В Санкт-Петербурге лазурный автобус устроил массовую аварию, протаранив семь припаркованных автомобилей. От мощного столкновения серьёзные повреждения получил и сам общественный транспорт — его кузов оказался искорёжен. Как сообщает 78.ru, инцидент произошёл около дома № 10 на Кронштадтской улице.

В Петербурге лазурный автобус протаранил семь припаркованных автомобилей. Фото © Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

На опубликованных кадрах видны повреждённые легковушки и разбитый транспорт. Некоторые машины после удара оказались отброшены на тротуар.

Автобус устроил массовое ДТП с семью машинами. Фото © Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

К месту происшествия прибыли оперативные службы. Специалистам предстоит восстановить обстоятельства столкновения и установить, почему водитель общественного транспорта врезался в стоявшие автомобили. Причины массового ДТП выясняются.

Ранее Life.ru сообщал о серьёзной аварии с участием автобуса и КамАЗа в Петербурге. Столкновение произошло на улице Маршала Говорова. В результате пострадали четыре человека, а у пассажирского транспорта оказалось сильно повреждено лобовое стекло.