В Кировском районе Санкт-Петербурга школу № 250 полностью перевели на дистанционное обучение из-за вспышки кишечной инфекции. Несколько учеников оказались в больнице, сообщает Mash на Мойке со ссылкой на родителей детей.

По предварительной информации, возобновить очные занятия руководство образовательного учреждения рассчитывает 3 декабря. Пока школьники будут осваивать учебную программу дома.

Родителей попросили ежедневно информировать педагогов о самочувствии детей. Особое внимание семьям рекомендовали уделить соблюдению правил личной гигиены. Точное число заболевших пока уточняется.

Ранее в Петропавловске-Камчатском 32 человека обратились за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции. Среди заболевших оказались 28 учеников и четверо сотрудников школы № 3. Госпитализация никому не потребовалась. В образовательном учреждении ввели карантин и временно приостановили занятия. Следователи организовали доследственную проверку, ход которой взяла на контроль прокуратура.