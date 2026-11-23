В Якутске школы и учреждения дополнительного образования 23 ноября перевели на дистанционное обучение из-за загрязнения воды после аварии на водопроводе. Об этом сообщили в городском управлении образования в «Максе».

Санитарный день также объявили в девяти детских садах и отдельных группах ещё трёх учреждений. При этом остальные детсады продолжают принимать воспитанников в обычном режиме, уточнили в ведомстве.

Причиной ограничений стало повреждение магистрального водопровода, после которого коммунальные службы временно изменили схему водоснабжения. Из-за этого в некоторых районах города ухудшилось качество воды, а часть жителей столкнулась с перебоями в её подаче.

Прорыв трубы произошёл в ночь на 22 ноября возле одного из домов на улице 50 лет Советской Армии. На место выехали ремонтные бригады, которым предстояло устранить повреждение трубопровода и восстановить нормальную работу системы.

К полуночи 23 ноября специалисты «Водоканала» завершили сварочные работы, после чего провели опрессовку трубы и промывку водопроводной линии. Прокуратура Якутии организовала проверку по факту коммунальной аварии.

Исполняющий обязанности мэра Якутска Андрей Лебедев на городской планёрке заявил, что качество воды рассчитывают привести в норму в течение дня. При этом благодаря действиям коммунальных служб удалось избежать перебоев с отоплением.