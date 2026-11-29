Десятки людей оказались фактически заперты на нейтральной полосе между Россией и Эстонией после того, как пограничники соседней республики прекратили пропуск транспорта. Речь идёт о рейсовом автобусе с 62 пассажирами и водителем, которым пришлось ждать открытия пункта пропуска до утра без еды и необходимых удобств. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в Max.

По словам главы региона, большую часть пассажиров составляют граждане самой Эстонии. Российские пограничники предложили людям вернуться на территорию РФ, однако путешественники отказались от этого варианта. Они опасаются, что после возвращения на следующий день эстонская сторона может вовсе не разрешить им въезд.

«Эстонские пограничники опустили шлагбаум перед рейсовым автобусом и оставили 62 пассажира и водителя до утра на нейтральной полосе без еды и удобств», — рассказал Ведерников.

Губернатор также обратил внимание на фактическую продолжительность работы погранперехода «Койдула», которому с российской стороны соответствует пункт «Куничина Гора». За последние сутки из 12 часов работы красный сигнал светофора горел восемь часов двадцать минут. Таким образом, пропуск людей и транспорта осуществлялся чуть более трёх с половиной часов.

Ситуация осложняется предстоящим закрытием эстонской границы. Ранее власти республики объявили, что с 1 декабря минимум на полгода прекратят работу все автомобильные и пешеходные пункты пропуска на границе с Россией. Ведерников считает, что подобные ограничения ударят прежде всего по жителям приграничных территорий самой Эстонии. Многие из них поддерживают семейные связи с Россией и регулярно ездят к родственникам. Теперь такие поездки могут оказаться практически невозможными.

Ранее Life.ru писал, что Росгранстрой предупредил о закрытии автомобильных и пешеходных КПП Эстонии с 1 декабря. Ограничения затронут все сухопутные переходы, включая «Койдула» и «Куничину Гору», и первоначально продлятся полгода. Для жителей приграничья это означает серьёзные изменения привычных маршрутов и новые сложности с поездками к родственникам.