Схлопывание лёгких и гипоксия всё чаще настигают молодых любителей электронок

Молодые любители электронных сигарет всё чаще сталкиваются с проблемами дыхания — от одышки и кашля до опасных осложнений со стороны лёгких. О росте числа таких заболеваний на 30% за год сообщает Telegram-канал BAZA.

По данным канала, 22-летняя Елена обратилась к терапевту из-за слабости. Девушка рассказала, что курит электронные сигареты около двух лет. Анализы выявили дефицит некоторых витаминов, однако врач связал её недомогание с курением.

Врач общей практики Елена Павлова объяснила, что аэрозоль вейпов раздражает дыхательные пути, может вызывать воспаление и спазм бронхов. На этом фоне дыхание затрудняется, а поступление кислорода в организм может снижаться.

Среди жалоб молодых курильщиков специалист назвала слабость, сонливость, одышку, кашель и боль в груди. По её словам, около 65% вейперов отмечают у себя респираторные симптомы.

Одним из наиболее опасных осложнений врач назвала спонтанный пневмоторакс. При этом состоянии воздух скапливается в плевральной полости — пространстве между лёгким и грудной стенкой, из-за чего лёгкое частично или полностью спадается.

В тяжёлых случаях пневмоторакс требует экстренной медицинской помощи. Пациенту может понадобиться дренирование плевральной полости или хирургическое вмешательство.

Ранее в Госдуме обратили внимание и на сладости для детей, которые внешне и по принципу употребления напоминают электронные сигареты. Депутат Сергей Леонов направил обращение в Роспотребнадзор с просьбой проверить конфеты «Свистец»: ребёнок делает затяжку из устройства, похожего на вейп, и получает порцию ароматизированного порошка. Парламентарий выразил опасение, что подобная форма подачи может с раннего возраста формировать привычку к имитации курения.