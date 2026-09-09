Шнайдер пробилась в полуфинал US Open в парном разряде

Теннисистки Диана Шнайдер и Элизе Мертенс продолжают борьбу за титул US Open в парном разряде. Российско-бельгийская пара добралась до полуфинала нью-йоркского турнира, выбив из сетки дуэт Елены Остапенко и Се Шувэй.

Четвертьфинальная встреча получилась упорной только в первой партии. Шнайдер и Мертенс взяли её со счётом 7:5, после чего во втором сете сумели перехватить инициативу и завершили матч победой — 6:3. В следующем раунде восьмому дуэту посева предстоит ещё одна проверка: на другой стороне корта будут первые сеяные Тэйлор Таунсенд и Катерина Синякова.

Ранее Диана Шнайдер завершила выступление на Открытом чемпионате США. В матче третьего круга российская теннисистка, получившая 15-й номер посева, уступила представительнице Штатов Тейлор Таунсенд — 2:6, 7:6 (7:3), 3:6. После неудачного первого сета Шнайдер сумела переломить ход борьбы и забрала вторую партию на тай-брейке, однако в решающем сете американка вновь оказалась сильнее.