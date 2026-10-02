«Шок, но положительный»: Француженка рассказала, чем её удивила Россия

Французская путешественница Ноэми Аликс, побывавшая в 20 регионах России, назвала безопасность, чистоту и работу транспорта главными преимуществами страны. Своими впечатлениями она поделилась с РИА «Новости».

«В России чисто, безопасно. Как женщина, я считаю это замечательным, потому что можно спокойно ехать в московском метро в полночь и не переживать», — рассказала Аликс.

По её словам, во Франции ощущения другие. Приезжая в Париж, путешественница постоянно следит за телефоном и другими вещами, а также обращает внимание на людей рядом с собой в метро. В России, утверждает она, о подобных предосторожностях практически не задумывается.

Отдельно француженку впечатлила транспортная система. Аликс отметила, что добраться можно практически в любую точку страны, а поезда, по её наблюдениям, соблюдают расписание. Во Франции же при планировании поездки приходится учитывать возможные сбои, в том числе из-за забастовок.

«Инфраструктура в России — просто великолепная. Когда приезжаешь из Парижа в Москву, это шок, но шок положительный. Всё работает, я вам клянусь, всё работает», — заключила путешественница.

Аликс впервые побывала в России около 15 лет назад и с тех пор регулярно возвращается. Она посетила Кавказ и Крайний Север, проехала по Транссибирской магистрали, а теперь помогает организовывать подобные поездки другим европейцам.

Интерес иностранцев к путешествиям по стране действительно растёт: за первые семь месяцев 2026 года Россию посетили около 3,1 миллиона зарубежных туристов — на 18,7% больше, чем годом ранее. Среди наиболее популярных направлений оказались Москва, Краснодарский край, Московская область, Санкт-Петербург и Татарстан.