Американская телемедицинская компания Journi Health начала продавать шоколад для снижения веса с действующим веществом из той же группы препаратов, что и «Оземпик». Однако новинка не получила одобрения американского медицинского регулятора, сообщает журнал Wired.

В состав продукта под названием Melt входит орфорглипрон — действующее вещество таблеток Foundayo американской фармацевтической компании Eli Lilly. Оно воздействует на рецепторы GLP-1, которые участвуют в регуляции аппетита и уровня глюкозы в крови.

Шоколад отпускают по рецепту врача. Стандартная стоимость месячной подписки, включающей 24 шоколадных кусочка и медицинское сопровождение, составляет $189. По словам основательницы Journi Health Луны Ю, продукт предназначен прежде всего для пациентов, которым трудно делать инъекции или глотать таблетки.

В Eli Lilly новинку встретили с критикой. Представители фармацевтической компании назвали использование шоколада для продвижения неизученного средства маркетинговым трюком и призвали регуляторов принять меры.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило таблетки Foundayo ещё 1 апреля 2026 года. Однако это разрешение не распространяется на шоколадную форму препарата. Сама Journi Health признаёт, что регулятор не оценивал безопасность, эффективность и качество Melt.

В августе Великобритания первой среди европейских стран одобрила применение таблеток Foundayo для снижения веса. Препарат предназначен для пациентов с ожирением или избыточным весом при наличии сопутствующих заболеваний.