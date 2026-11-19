Барнаульскому (политеховскому) маньяку Виталию Манишину, осуждённому за убийство 11 женщин, отказали в отправке на СВО. Об этом сообщает SHOT.

Серийный убийца также пытался добиться отмены приговора, настаивая на своей непричастности к преступлениям. Однако кассационный суд не удовлетворил жалобу, оставив в силе назначенные ему 25 лет лишения свободы.

Манишин расправлялся с женщинами с 1989 по 2000 год. Среди его жертв были абитуриентки Алтайского государственного технического университета. Он обещал девушкам содействие в поступлении и учёбе, после чего под различными предлогами вывозил их в Калманский район. Там преступник насиловал и убивал потерпевших, а тела скрывал в лесу.

Приговор Манишину вынесли в октябре 2025 года. Первые семь лет он должен провести в тюрьме, оставшуюся часть срока — в исправительной колонии. Сейчас осуждённый содержится в четырёхместной камере и регулярно требует встречи с адвокатом, рассчитывая добиться освобождения.

Ранее Life.ru сообщал, что Манишин обратился к руководству Енисейской тюрьмы с просьбой заключить контракт с Минобороны. Тогда решение по его ходатайству ещё не было принято.