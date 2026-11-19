Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отказался отменять приговор «политеховскому» маньяку Виталию Манишину, осуждённому на 25 лет за убийства 11 женщин в Алтайском крае. Мужчина требовал полного оправдания, утверждая, что оговорил себя под давлением обстоятельств. Об этом сообщила помощник прокурора региона Мария Антошкина.

Жалобу рассмотрели 19 ноября. Манишин настаивал на своей непричастности к преступлениям, несмотря на признательные показания, которые давал во время расследования.

Однако кассационная инстанция не нашла оснований для пересмотра дела. Суд признал доказанность вины, правильность квалификации преступлений и справедливость назначенного наказания. Как уточнили в прокуратуре, из-за истечения сроков давности уголовного преследования Манишину не могли назначить пожизненное лишение свободы.

Преступления, за которые осудили бывшего чиновника, были совершены с 1989 по 2000 год. Среди его жертв оказались абитуриентки Алтайского государственного технического университета, мать одной из поступавших девушек и женщины, искавшие работу в образовательных учреждениях. Преступления оставались нераскрытыми более двух десятилетий.

Ранее Life.ru рассказывал, что Манишина задержали в 2023 году, когда следователи вновь занялись серией давних убийств. Установить его причастность помогли современные генетические экспертизы и повторное изучение архивных материалов. В октябре 2025 года суд назначил мужчине 25 лет заключения, из которых первые семь лет он должен провести в тюрьме, а оставшиеся 18 — в колонии строгого режима.

Защита попыталась оспорить решение в апелляции, однако в феврале 2026 года Алтайский краевой суд оставил его без изменений. Позднее осуждённый попросил разрешить ему отправиться на СВО, обратившись с просьбой о заключении контракта с Минобороны. Впоследствии он вновь попытался добиться пересмотра своего дела через кассационную инстанцию.