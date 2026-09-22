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Опубликовано 22 сентября, 17:32

SHOT: Superjet в Кольцово загорелся при заправке кислородного баллона

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Пожар на Superjet 100 авиакомпании Red Wings в екатеринбургском аэропорту Кольцово произошёл во время заправки кислородного баллона для экипажа, пострадал технический специалист. Об этом сообщает SHOT.

Последствия воспламенения. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, во время работ огонь вспыхнул в носовой части фюзеляжа. Техник получил ожоги, его госпитализировали.

SHOT утверждает, что в момент пожара внутри находились два пилота и два бортпроводника. Они успели самостоятельно покинуть самолёт. Пассажиры в это время ожидали вылета в Магнитогорск.

Часть фюзеляжа получила серьёзные повреждения, после чего борт вывели из эксплуатации. Пассажиров отправили в Магнитогорск резервным самолётом примерно через четыре часа.

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Напомним, вечером 20 сентября в носовой части самолёта Red Wings на стоянке Кольцово произошло задымление. Уральская транспортная прокуратура тогда заявляла, что пассажиров и экипажа на борту не было, а аэродромные службы ликвидировали задымление.

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Юрий Лысенко
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