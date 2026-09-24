SHOT: В Краснокутском лётном училище загорелась авиаремонтная мастерская

Пожар произошёл на территории Краснокутского лётного училища гражданской авиации в Саратовской области. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, огонь охватил стационарную авиаремонтную мастерскую в городе Красный Кут. К месту происшествия направились экстренные службы.

Причины возгорания пока устанавливаются. Информации о возможных пострадавших на данный момент нет.

Краснокутское лётное училище является филиалом Ульяновского института гражданской авиации. Учебное заведение располагает собственным парком воздушных судов, лётной и инженерно-технической службами.

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