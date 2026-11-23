В Москве прогремел взрыв в квартире пятиэтажного жилого дома на Открытом шоссе. По предварительным данным, причиной происшествия стала разгерметизация трёхлитрового кислородного баллона. В результате пострадал один человек, сообщает Telegram-канал SHOT.

Обстановка на месте взрыва в Москве. Фото © SHOT

Громкий хлопок услышали жители дома неподалёку от станции метро «Бульвар Рокоссовского». Как рассказали очевидцы, взрыв произошёл в одной из квартир. Ударная волна оказалась настолько сильной, что выбила оконное стекло.

Пострадал хозяин квартиры, в которой находился баллон. Мужчину госпитализировали. Характер полученных травм в сообщении не уточняется.

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб и медики. Специалисты работают в повреждённой квартире.

Ранее Life.ru писал о взрыве газового баллона в квартире многоэтажного дома в подмосковном Одинцово. Сообщалось, что находившийся в квартире кот случайно включил электроплиту, рядом с которой стоял туристический баллон. Взрыв повредил балкон, выбил остекление и разрушил межкомнатную перегородку. Животное не пострадало.