Взрыв выбил окно в пятиэтажке: В Москве рванул кислородный баллон, хозяин квартиры в больнице
SHOT: В Москве кислородный баллон взорвался в квартире, пострадал мужчина
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В Москве прогремел взрыв в квартире пятиэтажного жилого дома на Открытом шоссе. По предварительным данным, причиной происшествия стала разгерметизация трёхлитрового кислородного баллона. В результате пострадал один человек, сообщает Telegram-канал SHOT.
Обстановка на месте взрыва в Москве. Фото © SHOT
Громкий хлопок услышали жители дома неподалёку от станции метро «Бульвар Рокоссовского». Как рассказали очевидцы, взрыв произошёл в одной из квартир. Ударная волна оказалась настолько сильной, что выбила оконное стекло.
Пострадал хозяин квартиры, в которой находился баллон. Мужчину госпитализировали. Характер полученных травм в сообщении не уточняется.
На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб и медики. Специалисты работают в повреждённой квартире.
Ранее Life.ru писал о взрыве газового баллона в квартире многоэтажного дома в подмосковном Одинцово. Сообщалось, что находившийся в квартире кот случайно включил электроплиту, рядом с которой стоял туристический баллон. Взрыв повредил балкон, выбил остекление и разрушил межкомнатную перегородку. Животное не пострадало.
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