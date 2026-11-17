В Москве 30-летняя женщина напала с ножом на свою десятимесячную дочь. Инцидент произошёл на улице Довженко, сообщает SHOT. Позже женщину нашли мёртвой под окнами дома.

По данным источника, мать нанесла младенцу ножевое ранение в область шеи. Девочку в квартире обнаружила его бабушка.

Несмотря на полученную травму, ребёнок остался жив. Врачи также выявили у него ссадины и гематомы на шее.

Сейчас младенец находится в больнице. Его состояние оценивается как нетяжёлое.

Предварительно, женщина могла страдать послеродовой депрессией.

Ранее в Италии украинка зарезала своего ребёнка кухонным ножом. Девочке было чуть более трёх лет.