В Италии украинка зарезала своего ребёнка кухонным ножом

В итальянском городе Тортона провинции Алессандрия задержали женщину по подозрению в убийстве собственной трёхлетней дочери. По информации местных СМИ, арестованная является гражданкой Украины, а причиной смерти ребёнка могло стать ножевое ранение.

Как сообщили карабинеры, ночью правоохранители прибыли в жилой дом, где обнаружили тело девочки чуть старше трёх лет. В помещении находилась только её мать. Женщину допросил прокурор, после чего её заключили под стражу.

Официально национальность задержанной итальянские правоохранители не раскрывают, ссылаясь на распоряжение прокуратуры. При этом газета Corriere della Sera утверждает, что женщина имеет украинское гражданство и, предположительно, нанесла дочери смертельный удар большим кухонным ножом.

По данным издания, трагедия произошла в социальном жилье на фоне продолжительного семейного конфликта. Мать девочки ранее получила единоличную опеку над ребёнком, однако после недавнего судебного заседания началась процедура восстановления контактов дочери с отцом — гражданином Италии.

Журналисты предполагают, что судебное решение могло повлиять на развитие событий. При этом официально мотив предполагаемого преступления пока не установлен.

Известно также, что семья находилась под наблюдением социальных служб. Обстоятельства гибели ребёнка выясняют следователи.