Шоу фонтанов у небоскрёба Бурдж-Халифа в Дубае вновь остановили

Шоу знаменитого фонтана у небоскрёба Бурдж-Халифа в Дубае приостановили на неопределённый срок. Об этом сообщила Gulf News со ссылкой на представителя обслуживающей объект компании.

Причину остановки представлений не раскрыли. Неизвестной остаётся и предполагаемая дата их возобновления. До приостановки вечерние шоу проходили ежедневно с 18:00 до 23:00 по местному времени с интервалом в полчаса. Для посетителей также устраивали дневные представления.

В прошлый раз фонтан закрывали в апреле 2025 года для масштабного ремонта. Работы продолжались около пяти месяцев, после чего представления возобновились 1 октября.

Фонтан у Dubai Mall заработал в 2009 году и стал одной из главных достопримечательностей эмирата. Музыкальные номера традиционно собирали сотни туристов у подножия Бурдж-Халифы.

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