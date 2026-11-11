Китай готов пойти на трёхстороннюю встречу с США и Россией, но только при предварительном согласовании повестки. Пекин опасается, что без чёткого сценария переговоры превратятся в постановку, где Запад будет изображать защиту своих ценностей. Об этом в интервью НСН рассказал президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев.

По его словам, непредсказуемость Дональда Трампа — лишь часть опасений Китая. В Пекине не питают иллюзий и насчёт коллективного Запада, который, как выразился эксперт, цепляется за гегемонию и ради этого готов на провокации. Именно поэтому китайская сторона хочет заранее понимать, для чего используется площадка.

«Вы для чего хотите использовать такую площадку? Для того, чтобы провести некое шоу, а потом говорить, что Запад столкнулся с диктаторами?» — приводит Санакоев вопрос, который, по его мнению, ставит Пекин.

Он предупредил: это может обернуться не шоу одного актёра, а совокупным действием Запада, чтобы минимизировать значение китайских реформ в области глобального управления.

При этом сама встреча лидеров трёх стран Китаю интересна. Пекин видит в ней не хайп и не пропаганду, а возможность содержательного разговора — прежде всего о глобальных вопросах и управлении, о мире без гегемонии одного центра. Эту повестку Китай и хотел бы продвигать на такой площадке.