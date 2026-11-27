На выступление Вани Дмитриенко в Вологде предусмотрели 9,63 млн рублей. Такая сумма указана в опубликованной муниципальной закупке.

21-летний артист выйдет на сцену Кремлёвской площади 9 января 2027 года. Концерт продлится не более 45 минут, поэтому каждая минута выступления обойдётся организаторам минимум в 214 тысяч рублей. Заказчиком выступает городская Дирекция концертно-зрелищных представлений и праздников, а вход для зрителей будет бесплатным.

По данным SHOT, в проекте договора предусмотрена оплата двумя частями. Первую половину суммы должны перечислить после подписания соглашения, оставшуюся — до 27 декабря. При этом частное выступление Дмитриенко в декабре обойдётся заказчикам дороже: за корпоратив 19 декабря команда певца просит 13,7 млн рублей, а неделей позднее стоимость увеличивается ещё на миллион.

Особое внимание в условиях контракта уделено штрафам. Как утверждает Telegram-канал, даже размещение несогласованной афиши с именем исполнителя может обернуться для организаторов крупными финансовыми потерями, сопоставимыми со стоимостью самого концерта. За нарушение технического или бытового райдера предусмотрено взыскание почти в 5 млн рублей.

Строгие ограничения распространяются и на сотрудников площадки. Им предстоит подписать соглашение о неразглашении информации, предусматривающее штрафы от 500 тысяч рублей за каждый случай нарушения.

Без согласования с представителями певца организаторам нельзя будет распространять закулисные фотографии, видео и комментарии для прессы. Под контроль попадут даже забавные истории, произошедшие за сценой. Если команда артиста потребует удалить публикацию, выполнить это придётся за 15 минут, иначе может последовать штраф.

Концерт станет завершением праздничной программы «Вологда — новогодняя столица России — 2027». О выступлении Дмитриенко ранее объявил губернатор региона Георгий Филимонов.