Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что в ряде стран цены на энергоносители достигли европейского уровня, тогда как уровень жизни, по его оценке, остаётся ниже. На пресс-подходе после встречи секретарей совбезов стран СНГ он упомянул Молдавию и Украину, а к Кишинёву обратился с отдельным замечанием.

«Если говорить о Молдавии — примеряя европейскую одежду, было бы неплохо подумать о собственном нижнем белье», — сказал Шойгу.

Накануне президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика больше не закупает российский газ. Она также сообщила о запуске линии электропередачи Вулканешты — Кишинёв, которая связывает Молдавию с энергосистемой Румынии.