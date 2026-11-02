Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу призвал западные страны прекратить обвинять Россию в гибридной войне и не провоцировать противостояние. Он подчеркнул, что Москва не собирается нападать на европейские государства.

«Не дай вам Бог дожить до того дня, когда Россия начнет вести против вас гибридную войну. Живите спокойно, не надо на нас нападать, мы ни на кого не собираемся», — сказал Шойгу на пресс-конференции в рамках международной недели «Народы России».

По мнению секретаря Совбеза, западная политика строится на постоянном поиске противника. Он считает, что европейским странам необходим образ внешней угрозы, поэтому заявления о якобы ведущейся Россией гибридной войне продолжают звучать практически ежедневно.

Шойгу напомнил, что президент Владимир Путин за последние два месяца несколько раз публично говорил об отсутствии у Москвы планов нападения на Европу. Однако, по словам секретаря Совбеза, западные политики продолжают утверждать обратное.

Он также обратил внимание на то, что обвинения в гибридных действиях звучат даже на фоне неоднократных заверений российского руководства в отсутствии агрессивных намерений в отношении европейских государств.

Ранее Life.ru сообщал, что Шойгу предупредил о попытках Запада дестабилизировать Союзное государство России и Белоруссии. Секретарь Совбеза высказывал мнение, что западные страны могут усилить попытки вмешательства во внутренние дела двух государств после неудачи своих усилий по изменению хода конфликта на Украине.