Шойгу заявил о провале попыток Запада изменить ход спецоперации на Украине
Шойгу: Запад попытается дестабилизировать Союзное государство
Деньги и всяческая поддержка Украины не смогла помочь Западу переломить ход спецоперации. Теперь в США будут делать ставку на дестабилизацию Союзного государства изнутри. С таким заявлением выступил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в беседе с ТАСС.
«С учётом того, что Запад, несмотря на огромные финансовые расходы и всеобъемлющую поддержку киевского режима, не смог изменить ход специальной военной операции на Украине, вполне можно прогнозировать, что основная ставка вновь будет сделана на дестабилизацию ситуации в Союзном государстве изнутри», — отметил он.
Шойгу пояснил, что в России на этот счёт уже принимаются упреждающие меры. Он добавил, что иностранные государства регулярно пытаются вмешаться в дела РФ и Белоруссии. Чаще Запад спонсирует неправительственные организации, которые раскачивают обстановку внутри.
Тем временем парламентарии Европейского союза готовят резолюцию по Белоруссии, в которой собираются попросить государства – члены ЕС не признавать результаты белорусских президентских выборов. Также они намереваются расширять санкции в отношении Минска. В РБ сочли «чистым лицемерием» и набором традиционных клише крики европейских политиков о недемократичности выборов.
Telegram / Минобороны