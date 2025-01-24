Шойгу заявил о провале попыток Запада изменить ход спецоперации на Украине

Деньги и всяческая поддержка Украины не смогла помочь Западу переломить ход спецоперации. Теперь в США будут делать ставку на дестабилизацию Союзного государства изнутри. С таким заявлением выступил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в беседе с ТАСС.

«С учётом того, что Запад, несмотря на огромные финансовые расходы и всеобъемлющую поддержку киевского режима, не смог изменить ход специальной военной операции на Украине, вполне можно прогнозировать, что основная ставка вновь будет сделана на дестабилизацию ситуации в Союзном государстве изнутри», — отметил он.

Шойгу пояснил, что в России на этот счёт уже принимаются упреждающие меры. Он добавил, что иностранные государства регулярно пытаются вмешаться в дела РФ и Белоруссии. Чаще Запад спонсирует неправительственные организации, которые раскачивают обстановку внутри.