Россия и Объединённые Арабские Эмираты обсудили ситуацию на Украине и обострение обстановки на Ближнем Востоке. Эти вопросы вошли в повестку переговоров секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу с руководством ОАЭ в Абу-Даби 16 ноября.

«Мы, безусловно, обсудили те риски, которые несут в себе события в Персидском заливе и, естественно, на Украине», — заявил Шойгу по итогам встреч.

Секретарь Совбеза прибыл в Эмираты во главе российской межведомственной делегации. В ходе визита он провёл переговоры с представителями руководства страны, включая генерального секретаря Высшего совета национальной безопасности ОАЭ Али Аль Шамси.

Ранее Life.ru сообщал, что 15 ноября Сергей Шойгу прибыл в Абу-Даби с рабочим визитом во главе межведомственной делегации. В программу поездки включили встречи с высшим руководством ОАЭ, представителями силовых структур и специальных служб. Одними из основных направлений переговоров назывались военно-техническое и торгово-экономическое сотрудничество.