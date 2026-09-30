Шпион из Крыма получил 16 лет за слив данных о корабле Черноморского флота

Верховный суд Республики Крым приговорил 33-летнего жителя Симеиза к 16 годам лишения свободы по делу о государственной измене за слив военных сведений. Об этом сообщила прокуратура региона.

Мужчина связался с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и согласился собирать для него сведения военного характера. Во время поездки из Севастополя шпион сфотографировал на телефон один из военных кораблей Черноморского флота, после чего передал полученную информацию представителю украинской разведки.

Суд признал его виновным в государственной измене и назначил 16 лет колонии строгого режима. После отбытия основного наказания его свобода будет дополнительно ограничена на один год и десять месяцев.

Ранее Life.ru рассказывал о жителе Липецкой области, которого приговорили к 13 годам за госизмену. По данным следствия, мужчина снимал военный эшелон и передавал сведения украинской стороне, а также переводил деньги ВСУ.