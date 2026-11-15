Владельцам умных очков с функцией видеозаписи напомнили о риске нарушить закон при съёмке окружающих. В управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России объяснили, какие правила необходимо соблюдать при использовании таких гаджетов.

Снимать людей в общественных местах разрешается, если они случайно попадают в кадр и не становятся его главным объектом. Однако размещать в открытом доступе фотографии конкретных граждан без их согласия нельзя. Человек, чьи права нарушены, может потребовать компенсацию морального вреда.

Отдельный запрет касается помещений, где посетители рассчитывают на уединение. Речь идёт, в частности, о примерочных и раздевалках. Несанкционированная съёмка в подобных местах может повлечь уголовную ответственность.

«Отключение или перекрытие индикатора записи переводит очки в категорию скрытых средств съёмки, и за это предусмотрена уголовная ответственность», — сказано в публикации.

Чтобы не столкнуться с правовыми последствиями, полицейские советуют не вмешиваться в конструкцию устройства, заранее предупреждать собеседников о ведении записи и отказаться от съёмки в местах, предназначенных для приватного пребывания.