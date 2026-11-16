Бывший помощник руководства Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Манфред Д. предположительно годами выносил секретные документы из штаб-квартиры ведомства в Берлине, пользуясь служебными машинами и помощью телохранителей. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung по итогам совместного расследования с телерадиокомпаниями NDR и WDR.

По данным журналистов, 64-летний сотрудник разведки имел высший уровень допуска к государственной тайне и работал с четырьмя руководителями BND. Благодаря высокому положению он мог обходить стандартные проверки безопасности и практически беспрепятственно покидать территорию ведомства с секретными материалами.

Один из предполагаемых способов вывоза документов заключался в использовании служебных автомобилей руководства. Манфред Д. регулярно возвращался домой на машинах начальства, которые почти не досматривали при выезде из штаб-квартиры. Кроме того, он якобы передавал сумки с секретными бумагами и электронными носителями телохранителям руководителей. Сотрудники охраны проходили контрольно-пропускные пункты без обыска и, предположительно, даже не подозревали о содержимом багажа.

Доступ к закрытой информации бывший помощник получал в рамках своих служебных обязанностей. Он мог просматривать электронную переписку и рабочие календари руководства, а также распечатывать секретные документы для подготовки встреч и переговоров. Предполагается, что такая схема действовала более десяти лет.

Расследование связано с делом бывшего главы BND Аугуста Ханнинга, руководившего разведкой с 1998 по 2005 год. По версии немецкой Генпрокуратуры, в 2010 году он договорился с Манфредом Д. о регулярной передаче секретных сведений за деньги. Следствие полагает, что до июня 2022 года экс-руководитель получил более чем 2000 документов, которые мог использовать в частной консалтинговой деятельности.

Обоих фигурантов задержали 6 октября. Ханнинга подозревают в шпионской деятельности, получении государственных секретов и покушении на государственную измену, а его бывшего помощника — в пособничестве. Следователи также установили предполагаемый случай использования закрытых сведений для подготовки аналитического доклада в интересах сотрудника иностранной спецслужбы. Защита Ханнинга отвергает обвинения в нанесении ущерба интересам Германии.

Скандал привёл к внутреннему расследованию в BND, которое инициировал действующий глава службы Мартин Егер. Парламентский комитет по контролю над спецслужбами также занялся проверкой произошедшего. При этом само ведомство отказалось комментировать обстоятельства дела, сославшись на закрытый характер оперативной и кадровой информации.