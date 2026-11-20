В Уфе 35-летняя женщина шесть лет работала врачом по поддельному диплому и оказывала опасные косметологические услуги. После одной из процедур у её клиентки остались шрамы на лице и шее, сообщили в региональном Следкоме.

По версии следствия, обвиняемая не имела высшего медицинского образования, однако приобрела фальшивый диплом врача и сертификат дерматовенеролога. С этими документами ей удалось устроиться в городскую поликлинику, где она проработала шесть лет.

Одновременно женщина открыла собственный косметологический кабинет, хотя необходимой лицензии у неё не было. Для процедур она закупала незарегистрированные препараты неизвестного происхождения.

Одна из клиенток обратилась к ней за омоложением кожи. После инъекции неизвестного препарата у женщины началось сильное воспаление, а на лице и шее образовались шрамы и рубцы. Причинённый потерпевшей вред здоровью оценили как вред средней тяжести.

Следователи завершили расследование и собрали доказательства по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также приобретении, хранении и использовании поддельных документов. Обвинительное заключение утверждено, материалы переданы в суд.