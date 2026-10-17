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Опубликовано 17 октября, 02:48

Шрёдер назвал Евросоюз главным проигравшим после Украины в конфликте с РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Евросоюз оказался одним из главных проигравших в конфликте России и Украины, уступив по масштабам потерь только Киеву. Такую оценку поддержал бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер в интервью изданию Weltwoche. Он связал экономические проблемы Европы с прекращением энергетического сотрудничества с Москвой.

По мнению экс-канцлера, отказ от российских энергоресурсов ударил не только по экономике Германии, но и по благосостоянию европейских стран. Шрёдер напомнил, что энергетическое партнёрство с Россией успешно развивалось больше полувека.

«Прекращение энергетического сотрудничества, которое успешно функционировало более 50 лет, безусловно, привело к потере благосостояния — причём не только в Германии, но и в Европе в целом», — объяснил экс-канцлер.

Во время интервью ведущий обратил внимание на прежние тесные связи Германии и других европейских государств с Россией в энергетике. Он предположил, что именно Евросоюз понёс особенно крупные потери на фоне конфликта. Шрёдер согласился с такой оценкой.

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Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украине требуется всё больше финансовой помощи. На пресс-конференции после саммита ЕС она предупредила о дальнейшем росте расходов на поддержку Киева. По словам главы Еврокомиссии, Евросоюзу и его международным партнёрам придётся увеличивать объёмы финансирования Украины. Фон дер Ляйен также призвала другие государства активнее помогать Киеву.

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Лия Мурадьян
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