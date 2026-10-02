«Штаны бы не порвать»: Принц Уильям оказался хулиганом и привёл поклонников в экстаз

Наследнику британского престола пришлось преодолеть забор с колючей проволокой, прежде чем взяться за посадку национального дерева Уэльса. Небольшую «королевскую полосу препятствий» принц Уильям устроил во время поездки по Монмутширу, пишет Express.

На одной из местных ферм Уильям встретился с участниками экологического проекта Stump Up for Trees. Вместе с волонтёрами он собирал семена полевого клёна, а затем высадил дуб скальный, который считается национальным деревом Уэльса.

Добраться до места церемонии оказалось не так просто: путь преградило ограждение с колючей проволокой. Принц воспользовался небольшой подставкой и перебрался на другую сторону, пошутив, что главное — не порвать брюки.

Высокий рост пригодился Уильяму и во время сбора семян. Заметив, что может дотянуться до недоступных остальным ветвей, он сразу предложил помощь.

«Я дотянусь и соберу те, что повыше», — сказал принц.

Поездка была посвящена не только восстановлению лесов. Уильям также посетил деревню Скенфрит, которую минувшей зимой затопило после выхода реки Монноу из берегов. Шторм «Клаудия» принёс некоторым районам Англии и Уэльса месячную норму осадков за сутки, а всего за шесть лет населённый пункт пережил четыре крупных наводнения.

Ситуация быстро привлекла внимание пользователей социальных сетей. Одни восхищались бодростью наследника престола, другие уверяли, что он способен справиться с любой задачей, а один из комментаторов отдельно поздравил с результатом «тренера Уильяма».

Ранее принц Уэльский стал вдвое богаче своего отца Карла III. Состояние наследника престола оценили в 1,2 миллиарда фунтов стерлингов против 640 миллионов у британского монарха. Только за 2025–2026 годы личный доход Уильяма составил 21,6 миллиона фунтов.