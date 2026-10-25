Шторм «Боэло» обесточил десятки тысяч домов на севере Англии

Более 57 тысяч домов в Великобритании остались без электричества после обрушившегося на страну шторма «Боэло». Как сообщает телеканал Sky News, утром 25 октября масштабные отключения затронули Большой Манчестер, Ланкашир и Камбрию на севере Англии.

Шторм «Боэло» в Шотландии. Видео © Х / Chris Costin

Стихия принесла ураганный ветер и проливные дожди, вызвав перебои в работе энергетической инфраструктуры. В Шотландии порывы местами превышали 38 метров в секунду, а в отдельных районах Англии синоптики прогнозировали усиление ветра до 31 метра в секунду. Британская метеослужба Met Office объявила жёлтые и оранжевые предупреждения об опасной погоде. Наиболее серьёзная угроза сохранялась для Шотландии, Северной Ирландии и северных английских графств.

Непогода нарушила транспортное сообщение сразу в нескольких регионах. Из-за сильного ветра в аэропорту Дублина возникли сбои, а в Великобритании отменили более 50 запланированных вылетов. Движение поездов и паромов также оказалось затруднено, поскольку поваленные деревья перекрыли автомобильные дороги и железнодорожные пути. В ряде городов организаторы были вынуждены отказаться от проведения массовых мероприятий.

«Боэло» стал вторым штормом, ударившим по Соединённому Королевству за несколько дней. Ещё 23 октября юго-запад страны пострадал от циклона «Остин», который тоже вызвал масштабные аварии на электросетях. К вечеру субботы сотрудники National Grid сумели восстановить подачу электричества более чем на 131 тысячу объектов. Однако сотни потребителей по-прежнему оставались без света, когда на страну обрушилась новая волна непогоды.

Серьёзные последствия зафиксировали и в Шотландии, где ливни привели к подтоплению населённых пунктов. В прибрежной деревне Солткотс вода затопила улицы и автомобили. Спасательные службы предупредили жителей об опасности летящих обломков и сильных волн, призвав по возможности оставаться дома. Оранжевое предупреждение о штормовом ветре действует до вечера воскресенья.

Ранее Life.ru сообщал, что более 880 тысяч потребителей в США остались без электричества после удара урагана «Исаиас». Стихия обрушилась на побережье Флориды вечером 9 октября, после чего перебои с энергоснабжением распространились на соседние штаты. По данным сервиса PowerOutage, только во Флориде без света остались свыше 439 тысяч абонентов, в Алабаме — более 316 тысяч, а в Джорджии — около 126 тысяч. Скорость устойчивого ветра при выходе урагана на сушу достигала примерно 169 километров в час.