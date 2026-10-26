Шторм «Боэло» привёл к отмене 149 рейсов KLM в Нидерландах

Шторм «Боэло» нарушил работу транспортной инфраструктуры Нидерландов. В аэропорту Схипхол сократили количество принимаемых и отправляемых самолётов, а паромный оператор Rederij Doeksen отменил рейсы на Влиланд и Терсхеллинг. На фоне непогоды экстренные службы Фрисландии получили множество вызовов из-за поваленных деревьев и обрушившихся конструкций.

По данным метеослужбы Weeronline, в Эймёйдене порывы ветра достигали 115 км/ч. На Влиланде сила ветра соответствовала девяти баллам по шкале Бофорта. KNMI объявил жёлтый уровень опасности для прибрежных районов и предупредил о риске падения деревьев и повреждения зданий. Ограничения затронули авиакомпании KLM, easyJet и Lufthansa. KLM отменила 149 рейсов, уведомив пассажиров накануне. Клиентам предложили перебронирование на ближайшие доступные перелёты.

Паромное сообщение между Харлингеном и островами Влиланд и Терсхеллинг приостановили на 25 и 26 октября. Часть рейсов между самими островами также отменили. «Боэло» стал вторым штормом, повлиявшим на транспортное сообщение в регионе за несколько дней. 23 и 24 октября шторм «Остин» затронул Нидерланды, Бельгию, Великобританию и Францию.

Ранее из-за шторма более 57 тысяч домов в Великобритании остались без электричества. Утром 25 октября масштабные отключения затронули Большой Манчестер, Ланкашир и Камбрию на севере Англии. Стихия принесла ураганный ветер и проливные дожди, вызвав перебои в работе энергетической инфраструктуры. В Шотландии порывы местами превышали 38 метров в секунду, а в отдельных районах Англии синоптики прогнозировали усиление ветра до 31 метра в секунду. Британская метеослужба объявила жёлтые и оранжевые предупреждения об опасной погоде. Наиболее серьёзная угроза сохранялась для Шотландии, Северной Ирландии и северных английских графств.