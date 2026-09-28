Шторм выбросил тысячи «рыб-пенисов» под Владивостоком, китайцы собирают их вёдрами

Тысячи крупных морских червей, известных в народе как «рыбы-пенисы», выбросило на берег бухты Лазурная под Владивостоком после сильного шторма. Об этом пишет VL.RU.

Побережье оказалось усеяно урехисами разной формы и размера. Местные жители особого интереса к необычному «улову» не проявляют и стараются обходить червей стороной.

Зато туристы из Китая активно собирают урехисов в пластиковые вёдра и баки. Морские обитатели считаются съедобными в ряде азиатских стран, в том числе в Китае, Корее и Японии.

Урехисы обитают в норах в песке и иле, а после сильного волнения их может массово выбрасывать на берег. Взрослые особи достигают примерно 10–30 сантиметров в длину.

Неофициальное название «рыба-пенис» черви получили из-за характерной формы. Также их называют «червями-трактирщиками»: в вырытых ими норах могут селиться другие морские животные.

Ранее Life.ru рассказывал об акуле, которую выбросило на берег в Приморье. Необычную находку заметила местная жительница во время прогулки с сыном.