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Опубликовано 28 сентября, 13:23

Шторм выбросил тысячи «рыб-пенисов» под Владивостоком, китайцы собирают их вёдрами

Тысячи морских червей выбросило на берег бухты под Владивостоком

Морские черви на берегу. Обложка © VL.RU

Морские черви на берегу. Обложка © VL.RU

Тысячи крупных морских червей, известных в народе как «рыбы-пенисы», выбросило на берег бухты Лазурная под Владивостоком после сильного шторма. Об этом пишет VL.RU.

Побережье оказалось усеяно урехисами разной формы и размера. Местные жители особого интереса к необычному «улову» не проявляют и стараются обходить червей стороной.

Зато туристы из Китая активно собирают урехисов в пластиковые вёдра и баки. Морские обитатели считаются съедобными в ряде азиатских стран, в том числе в Китае, Корее и Японии.

Урехисы обитают в норах в песке и иле, а после сильного волнения их может массово выбрасывать на берег. Взрослые особи достигают примерно 10–30 сантиметров в длину.

Неофициальное название «рыба-пенис» черви получили из-за характерной формы. Также их называют «червями-трактирщиками»: в вырытых ими норах могут селиться другие морские животные.

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Юрий Лысенко
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